「ぐるナイ」企画で

お笑いコンビ・エルフの荒川が10月16日放送の「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）で大胆なイメチェンをしたことが話題になっている。普段は金髪ロングのギャルスタイルを貫いてきた彼女が、この番組の「前髪ぱっつんチェンジ」という企画に挑戦して、前髪を揃えたピンクヘアに激変した姿を見せた。【ラリー遠田／お笑い評論家】

＊＊＊

【写真】「まじでびっくり」「可愛すぎーーー」…前髪ぱっつんピンクヘア、激変したエルフ荒川

SNSでは「似合ってる」「かわいすぎる」「本当に美しい」といった声があがり、大反響を巻き起こした。これを受けて、荒川も自身のインスタグラムを更新して、ピンクヘアの激変ショットを多数公開した。

エルフ荒川

荒川のイメチェン姿がなぜそんなに多くの人の心に刺さったのか。それは、彼女が「ギャル芸人」という特異なポジションにあったからだ。一般的に、ギャルファッションというのは女性のファッションの中でも例外的な扱いを受けているところがある。容姿端麗で人気を博しているギャル系のモデルやタレントは存在するが、一般的なファッションの女性とは一線を画すようなイメージがある。

ギャル芸人である荒川もそのような認識を持たれていた。普段の金髪ギャル姿でも「かわいい」「きれい」などと言われることはあったが、派手なファッションのイメージが強すぎて、持って生まれた素材としての容姿そのものについて言及されること自体が少なかった。

そんな中で、髪型やメイクを一新して、改めて容姿をじっくりと見られる立場になったことで、本来の外見の良さに注目が集まり、大絶賛を浴びることになったのだろう。

ギャルタレントとして活躍している人は何人もいるが、これまでのお笑いの世界では、ギャルであることを売りにする女性芸人がほとんど存在していなかった。そもそも女性で芸人を目指す人の絶対数が少ない上に、女性の中のギャルの割合も少ないため、ギャルでありながらお笑いの道に進む人が極端に少なかったのかもしれない。

底抜けの明るさ

そんな中で、荒川は誰の目にも明らかな純度100％のギャル芸人として注目を集めた。金髪ロング、派手なメイクとネイル、カラフルなギャルファッションという外見に加えて、底抜けの明るさを持っていて、「ハッシュタグ」「ハピネス」などと叫ぶ持ちギャグもある。彼女は万人が思い描くギャルイメージの典型のようなキャラクターである。

芸人志望だった荒川は、養成所でボーイッシュな外見のはると出会い、エルフを結成した。しかし、デビューしてすぐに「ギャル芸人」というキャラクターを確立できていたわけではなかった。もともとギャルファッションは好きだったが、芸人の世界ではそういう部分を出してはいけないと思い込んでいたため、結成当初は当たり障りのない服装でネタをやっていた。

だが、試しにギャルのキャラクターを出してみたところ、その方が観客の反応も良く、周囲からの評価も高いということに気付き、徐々にギャル要素を強く出していくようになった。芸人は目の前の観客を笑わせる仕事であるため、求められていることをできるかどうかが重要だ。ギャルというわかりやすくポップな要素を持っていた荒川は、それを生かすことで独自の地位を築くことに成功した。

キャラクター先行型の芸人と思われがちだが、エルフはネタにも定評があり、「女芸人No.1決定戦 THE W」では3年連続で決勝に進んでおり、2023年には準優勝を果たした。

彼女は見た目を武器にしながらも、それに甘えることなく、たしかなトーク力で笑いを生み出している。ファッションやメイクが注目されても、それが本業の邪魔になることはない。むしろ「芸人でありながら1人の女性でもある」という価値観を自然体で体現していることで同性のファンに支持されている面もある。

今回のイメチェンで大反響を巻き起こしたのも、彼女の自由な生き方を象徴するものだ。見た目を変えても芯がぶれることはない。常に自分をアップデートし、変化を楽しむ姿勢も彼女の魅力である。荒川は、笑いの世界で「ギャル」をポジティブに再定義した稀有な存在なのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部