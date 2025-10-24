小川菜摘、“お肉たっぷり”手作りの稽古場弁当を披露「活力満点」「美味しそう」
タレントの小川菜摘（62）が23日、自身のインスタグラムを更新。 お肉がたっぷり入った手作りの「#稽古場弁当」を披露した。
【写真】「活力満点」“お肉たっぷり”手作りの稽古場弁当を披露した小川菜摘
小川は「作り置きランチで牛丼を作ったので、お弁当にしました」と書き出し、ご飯の上にお肉がびっしり乗ったお弁当の写真をアップ。「いい感じに美味しくなってきた」という、にんじん、大根、きゅうりの“自家製ぬか漬け”とゆで卵を添えた、栄養満点の手作り弁当を披露した。
コメント欄には「活力満点」「美味しそう」「牛丼弁当いいですね〜」「素晴らしいです」「なつみさんの糠漬け、作り方等教えて欲しいです」「お稽古、頑張ってくださいね」などの声が寄せられている。
