さりげないおしゃれに、ファンもグッと来る。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月23日の第1試合に、BEAST X・東城りお（連盟）が出場。目元にキラリと光るアイメイクを施したところ、勝負どころのリーチを打った際にライトで輝き、ファンや解説者に注目されることとなった。

【映像】さりげないおしゃれ！東城のキラキラなアイメイク（別カット）

華やかな雀風と美貌から「ミス・パーフェクト」と呼ばれる東城。2年ぶりにMリーグ復帰が決まった際には、多くのファンから歓迎のコメントが殺到。開幕式でも、全40戦中の中で一際大きな声援を受けた。BEAST Xでは、過去3シーズンの経験を買われて、いきなりキャプテンに就任。自身の成績だけではなく、チームの士気を高めようと普段から控室で声を出し、ムード作りに精を出している。

ファンサービスも欠かさない東城だが、見た目にも人一倍気を使う。東3局、東城がきれいな手順でリーチを打った際、解説を務めた朝倉康心（最高位戦）が、東城のアイメイクに気がついた。「なんか目の下が緑色に光っていましたね。ビーストカラーかな」。東城は過去にもキラキラのアイメイクを施したことがあり、控室では「キラキラ、大好きなんです」と明かしたこともある。ファンも反応し「美人でしかない」「緑キラキラかわいいね」と喜んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

