昨シーズン、ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ 10月特別版』。

10月21日（火）放送の同企画では、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦の試合直前（10月17日）のロバーツ監督を直撃。大谷翔平選手の打撃復調の裏側を語る場面があった。

©AbemaTV,Inc.

【写真】ロバーツ監督の“予言”後…1試合3本塁打でMVPに輝いた大谷翔平

“投手・大谷”について、ロバーツ監督は「投手としての翔平は素晴らしい」「翔平は自分が何をやるべきか知っています、非常に頭がいいです」「失点するとメンタルのギアを上げる」「非常に特別な選手です」と最大級の賛辞。

ブルペン起用の可能性についても「今は（佐々木）朗希がクローザーです」とした上で、「もし第7戦になった場合、翔平のブルペン起用もあります。そうなれば翔平をクローザーに起用する可能性はある」と、最終戦限定でのリリーフ登板案を示唆していた。

©AbemaTV,Inc.

またポストシーズン開幕後、17打席連続無安打と苦しんでいた大谷選手について、ロバーツ監督は「メンタル面では動揺していると思う」と分析。

続けて「翔平は室内のケージで打つのが好きなんですが、打撃に苦しんでいるので屋外で練習することにした」「翔平のスイングは改善されると思う」と語り、「翔平は問題を解決し調子は上がると私は絶対的に信頼しています」「近いうちに爆発すると思う」と信頼を寄せた。

その予言通り、インタビュー翌日の第4戦で大谷選手は1試合3本塁打の大爆発。ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPにも輝き、ロバーツ監督の“読み”が見事に的中していた。