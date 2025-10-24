24日もクマが市街地に出没しています。



24日朝、秋田市にある住宅の敷地内でカキの木にいるクマ2頭が目撃され、近くの小学校が臨時休校になりました。



住人の女性

「一番最初はこれですけど。あの影みたいのだけしか見えないんですけど」



住宅敷地内にあるカキの木の上で動くクマ。



現場は秋田市保戸野中町の住宅です。



24日午前6時10分ごろ、この家に住む70代の女性が自宅敷地内のカキの木に登っている体長約1メートルのクマと70センチほどのクマを見つけました。





女性は居間でくつろいでいた際に気づいたということで、室内から動画を撮影しました。住人の女性「まず、びっくりした」「一時的にはこっちに向かっていたから、それが一番怖かったんですけれども、ビデオを撮っていたんですけれども、それを切って、あっちの方に逃げた。反対のところに逃げたんですけれども」クマは庭をうろついたほか、カキを食べるなどして、約30分とどまった後、東側へと去ったということです。住人の女性「もしかしたら、また狙ってくるかもしれないけど、今までより注意深く、朝起きたら見るつもりです」また24日朝は、同じように住宅や店舗が立ち並ぶ秋田市広面にある公園でも「クマが居座っている」という目撃情報がありました。クマは3頭目撃されています。近くに住む人「この奥にカキの木があるでしょ、正面の。あそこに登っていたらしいんです。親子3頭、で、親の方がちょっとかなり痩せていたっていう印象がこのうちの方が言っていたんで」同じ場所で撮影されたこちらの視聴者提供の映像では、カキの木からおりるクマのほかもう1頭クマがいるのが確認できます。近くに住む人「早く冬眠してもらいたいですよね。もう怖くて、あれです。」連日のように市街地にクマが出没している県内、人の生活圏との境界がさらに薄れてきています。