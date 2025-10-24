【月刊コミックゼノン2025年12月号】 10月24日発売 価格：750円

【拡大画像へ】

コアミックスは、「月刊コミックゼノン2025年12月号」を10月24日に発売した。価格は750円。

今号は創刊15周年号にあたる。表紙は2026年にTVアニメ化が決定した「オタクに優しいギャルはいない!?」。一挙2話掲載で、本編ではオタクくんが優勝したチームの言うことをなんでも聞くという波乱の球技大会が開幕する。また、色々な楽しみ方ができる描き下ろしの特別付録「学生証風ICカードステッカー」も付いてくる。

【特別付録】

さらに日本の食卓を支える専門獣医師が主人公の「まきばのカルテ 産業動物臨床獣医師 三海佑」の連載が開始される。

【あらすじ】

北海道・十勝で「獣医の送迎業務」のアルバイトに申し込んだフリーターの宇多川ソラ。犬や猫に触れ合えると向かった先で待っていたのは、乳牛を診る産業動物臨床獣医師の三海佑だった。宇多川は、牛の内蔵を持ったりと“過酷なお手伝い”の業務も課せられることに。そんなある日、病気の牛を前にした酪農家に三海が衝撃の一言を告げるのを宇多川は目の当たりにする。

【まきばのカルテ 産業動物臨床獣医師 三海佑】【ためし読み】

「終末のワルキューレ」は神VS人類最終闘争の第12回戦。坂田金時が右手の文字を光らせ攻撃を仕掛ける。その文字は“原初神”の「神性の証」であり、原初神の血を引く唯一の人間であることを示していた。

【終末のワルキューレ】