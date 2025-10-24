もちもち麺が楽しめる！


【写真】こんなにもっちり麺が楽しめる！

韓国をはじめ、日本でも人気を博している韓国で定番のインスタント袋麺「ノグリ」から、待望の新作カップ麺「もっちりノグリ 韓国風海鮮味 カップ（ピリ辛）」が10月27日に登場！

日本向けに開発された大型新製品で、全国のコンビニでの採用が決定しているとのこと。

■日本人向けに開発！「もっちり」がたまらないこだわりの味

日本での消費者調査をもとに、昆布の旨味が効いた海鮮ベースのスープと、辛さを抑えた「ピリ辛」味を開発 。本場韓国の味とは一味違う、日本でしか味わえない日本限定フレーバー！

注目ポイントは、その食感と風味！

【ポイント1】もっちりとした太麺

製品名にもある通り、もちもちとした弾力のある太麺が特徴！

【ポイント2】ガツンと海鮮ダシ

海鮮の風味がしっかり効いたダシが食欲をそそります。

【ポイント3】具材も魅力的！

彩り豊かな具材として、たっぷりの昆布・わかめが増量。さらに、かわいい「ノグリくん」をかたどったキャラクターかまぼこ入り！

■【裏ワザ】日本向けノグリで初！レンジ調理で“もっちり”食感

レンジ調理だともっちり麺に！


実はこの「もっちりノグリ」、日本で発売されるノグリシリーズで初めてレンジ調理に対応。

韓国でも人気という「レンジ調理」が楽しめます。

【レンジ調理の仕方】

蓋を完全に剥がして熱湯を注いで



カップごと電子レンジに入れ、600Wで約3分40秒加熱すればOK。

※蓋の剥がし忘れが無いよう注意を！

※電子レンジを使う場合は機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

電子レンジで加熱することで麺の透明感が増し、まるでお鍋でじっくり煮込んだような、より一層もっちりとした食感を手軽に楽しめます。

お湯で4分待つ通常の熱湯調理も可能ですが、ぜひ一度、この韓国で人気のレンジ調理を試してみたいですね！

「もっちりノグリ 韓国風海鮮味 カップ（ピリ辛）」は、全国のコンビニで2025年10月27日に発売予定です！　お近くのコンビニで、チェックしてみてください！

【2025年10月27日コンビニエンスストア限定発売予定】

もっちりノグリ 韓国風海鮮味 カップ（ピリ辛）

発売地域：全国（コンビニエンスストア限定発売）

内容量：103g(めん85g)

