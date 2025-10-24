【速報】話題の韓国カップ麺「ノグリ」の日本限定フレーバー爆誕！もちもち麺がさらに進化する裏ワザも！
【写真】こんなにもっちり麺が楽しめる！
韓国をはじめ、日本でも人気を博している韓国で定番のインスタント袋麺「ノグリ」から、待望の新作カップ麺「もっちりノグリ 韓国風海鮮味 カップ（ピリ辛）」が10月27日に登場！
日本向けに開発された大型新製品で、全国のコンビニでの採用が決定しているとのこと。
■日本人向けに開発！「もっちり」がたまらないこだわりの味
日本での消費者調査をもとに、昆布の旨味が効いた海鮮ベースのスープと、辛さを抑えた「ピリ辛」味を開発 。本場韓国の味とは一味違う、日本でしか味わえない日本限定フレーバー！
【ポイント1】もっちりとした太麺
製品名にもある通り、もちもちとした弾力のある太麺が特徴！
【ポイント2】ガツンと海鮮ダシ
海鮮の風味がしっかり効いたダシが食欲をそそります。
【ポイント3】具材も魅力的！
彩り豊かな具材として、たっぷりの昆布・わかめが増量。さらに、かわいい「ノグリくん」をかたどったキャラクターかまぼこ入り！
■【裏ワザ】日本向けノグリで初！レンジ調理で“もっちり”食感
実はこの「もっちりノグリ」、日本で発売されるノグリシリーズで初めてレンジ調理に対応。
韓国でも人気という「レンジ調理」が楽しめます。
【レンジ調理の仕方】
蓋を完全に剥がして熱湯を注いで
↓
カップごと電子レンジに入れ、600Wで約3分40秒加熱すればOK。
※蓋の剥がし忘れが無いよう注意を！
※電子レンジを使う場合は機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
電子レンジで加熱することで麺の透明感が増し、まるでお鍋でじっくり煮込んだような、より一層もっちりとした食感を手軽に楽しめます。
お湯で4分待つ通常の熱湯調理も可能ですが、ぜひ一度、この韓国で人気のレンジ調理を試してみたいですね！
「もっちりノグリ 韓国風海鮮味 カップ（ピリ辛）」は、全国のコンビニで2025年10月27日に発売予定です！ お近くのコンビニで、チェックしてみてください！
【2025年10月27日コンビニエンスストア限定発売予定】
もっちりノグリ 韓国風海鮮味 カップ（ピリ辛）
発売地域：全国（コンビニエンスストア限定発売）
内容量：103g(めん85g)
