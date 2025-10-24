【B2第5節 見どころ】福岡vs信州は地元出身シューターがキーマン…“東北対決”は3Pの攻防に注目

『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B2リーグ第4節は、全7カードが2連勝または2連敗という結果に終わった。点差が大きく開いた試合もあれば、紙一重の勝負も多く、第5節も熱戦が期待される。

ライジングゼファー福岡と信州ブレイブウォリアーズの対戦は、今節屈指の好カードとなりそうだ。開幕2戦目から3連敗を喫していた福岡は、前節GAME2で昇格組の岩手ビッグブルズとの接戦を2点差で制し3連勝。昨シーズン西地区王者としての貫禄を見せた。GAME1で14得点の加藤寿一、GAME2で20得点を挙げた會田圭佑ら、日本人選手の3ポイントシュート成功率が上がってきたのは好材料だ。

対する信州も、前節で昇格組の横浜エクセレンスを相手にGAME1で39点差、GAME2で15点差の快勝。ベンチスタートながら東地区首位の快進撃を支える土家大輝に加え、スターターに抜擢された東海林奨も連日の2ケタ得点を記録するなど、日本人選手の得点力が際立つ。

両チームはディフェンス力では拮抗しているが、得点力では信州が上回る。福岡がその差を埋めるためのキーマンは狩野祐介だ。かつてB1でベスト3ポイント成功率賞を2度獲得したシューターは、B2初挑戦の今シーズンも成功率50パーセント超と健在。高校時代以来17年ぶりの地元でのプレーに期するものがあるだろう。3ポイントシュートの威力で他を圧倒する信州に対抗するには、狩野の長距離砲が不可欠だ。

青森でチーム最多5.4アシストを記録しているケリー［写真］＝B.LEAGUE

前々節に開幕4連勝中の神戸ストークスを破った鹿児島レブナイズだが、前節は連敗を喫し黒星が先行。一方の青森ワッツも福井ブローウィンズ相手に連日の100点ゲームを許しながらも、GAME2では101得点を挙げるなど、攻撃面では一定の手応えをつかんでいる。失点数がリーグ最多の鹿児島は、青森のオフェンスをいかに分断できるかが鍵。アシスト能力の高いラシャード・ケリーへの対応が勝敗を分けそうだ。

岩手は新たな得点源の台頭が待たれる［写真］＝B.LEAGUE

岩手ビッグブルズとベルテックス静岡は、いずれも得点力不足という課題を抱える。岩手は失点が信州に次いでリーグ2位の少なさを誇る一方、静岡は持ち味のディフェンスが機能せず、前節も神戸に敗れて5連敗。ホーム初勝利を狙う岩手は、静岡ディフェンスの隙を突き、得点力向上のきっかけをつかみたい。ノア・ガーリーとマルコ・テヒチが得点に絡めば、試合を優位に進められるだろう。

2戦連続でバンビシャス奈良との接戦を落とした山形ワイヴァンズは、好調な福島ファイヤーボンズをホームに迎える。6勝1敗で信州と並ぶ福島の強みは、リバウンド力とフリースロー成功率の高さだが、3Pシュートに苦しんでおり、山形としては外角の攻防で上回りたい。身長211センチのノア・ウォーターマンは3ポイントシュート成功率40パーセント超の高精度を誇り、リバウンド面でも期待がかかる。

文＝吉川哲彦





B2第4節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。元NBAプレーヤーでもあるライアン・ケリー（福井）は、今シーズンも平均14.0得点とスコアを重ねており、B2リーグ参戦2年目にして通算213人が達成している1000得点が迫ってきた。また、石川海斗（熊本）と谷直樹（神戸）は過去8人が達成している通算500回3ポイント成功が射程圏内。前節に3ポイントシュート7本すべて失敗だった石川は、1本決めて感覚を取り戻せるか。

■B2第5節試合日程



・福井ブローウィンズ vs 横浜エクセレンス（＠セーレン・ドリームアリーナ）



GAME1：10月24日（金）19時05分～ GAME2：10月25日（土）14時05分～

・ライジングゼファー福岡 vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠照葉積水ハウスアリーナ）



GAME1：10月24日（金）19時05分～ GAME2：10月25日（土）14時00分～

・神戸ストークス vs 熊本ヴォルターズ（＠GLION ARENA KOBE）



GAME1：10月25日（土）12時05分～ GAME2：10月26日（日）14時05分～

・岩手ビッグブルズ vs ベルテックス静岡（＠盛岡タカヤアリーナ）



GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）14時05分～

・山形ワイヴァンズ vs 福島ファイヤーボンズ（＠山形県総合運動公園）



GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）15時05分～

・愛媛オレンジバイキングス vs バンビシャス奈良（＠宇和島市総合体育館）



GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）15時05分～

・鹿児島レブナイズ vs 青森ワッツ（＠西原商会アリーナ）



GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）13時05分～