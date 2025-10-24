BE:FIRST、ENHYPEN、HANA、Number_iら豪華アーティストが集結！NHK『MUSIC EXPO 2025』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月12日22時30分より『MUSIC EXPO 2025』（NHK総合）が放送されることが決定した。

■アジアからグローバルに活躍する豪華アーティスト12組が届ける夢のステージ！

2023年から放送されている『MUSIC EXPO』。2025年は、11月3日に、世界を舞台に活躍するアーティストが東京ドームに集結して一夜限りのスペシャルライブを行う『MUSIC EXPO LIVE 2025』の模様が、ギュッと凝縮した特集番組として届けられる。

出演アーティストは、BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）。

12組のアーティストたちの渾身のパフォーマンスはもちろん、コラボステージやトークなど、この番組でしか観られない貴重なシーンが盛りだくさん。ぜひ、番組をチェックしよう。

■番組情報

NHK総合『MUSIC EXPO 2025』

12/12（金）22:30～23:28

※NHK ONEにて同時・1週間の見逃し配信

MC：山里亮太（南海キャンディーズ）

出演アーティスト：BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE ※アルファベット順

