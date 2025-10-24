24日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比657.51円（1.35％）高の4万9299.12円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は823、値下がりは703、変わらずは84。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を168.35円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が164.65円、東エレク <8035>が70.71円、ＴＤＫ <6762>が30.56円、リクルート <6098>が23.54円と続いた。



マイナス寄与度は13.94円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ニデック <6594>が8.65円、任天堂 <7974>が4.04円、ソニーＧ <6758>が2.86円、キッコマン <2801>が2.53円と並んだ。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、ガラス・土石、サービスが続いた。値下がり上位には空運、不動産、食料が並んだ。



株探ニュース

