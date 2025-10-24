ETF売買動向＝24日前引け、ｉＦＴＰＷブ、ＧＸ半導体が新高値 ETF売買動向＝24日前引け、ｉＦＴＰＷブ、ＧＸ半導体が新高値

24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.8％減の1914億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.5％増の1444億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> 、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> 、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジなし） <2861> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> など59銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が7.08％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.06％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.26％高、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> が3.68％高、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> が3.57％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.30％安と大幅に下落した。



日経平均株価が657円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金933億1700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1170億7800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が92億7000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が91億9600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が78億6100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が76億3100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が57億6800万円の売買代金となった。



株探ニュース

