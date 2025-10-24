　24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.8％減の1914億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.5％増の1444億円だった。

　個別ではＭＡＸＩＳ　Ｊリート上場投信 <1597> 、ＳＭＴ　ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> 、ＮＥＸＴ　建設・資材 <1619> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジなし） <2861> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> など59銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　貴金属バスケット <1676> が7.08％高、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.06％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　中国科創板　５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.26％高、ＮＺＡＭ　ＴＯＰＩＸ <1596> が3.68％高、グローバルＸ　自動運転＆ＥＶ <2867> が3.57％高と大幅な上昇。

　一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.30％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が657円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金933億1700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1170億7800万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではｉシェアーズ・コア　日経２２５　ＥＴＦ <1329> が92億7000万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が91億9600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が78億6100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が76億3100万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が57億6800万円の売買代金となった。

