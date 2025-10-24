ETF売買代金ランキング＝24日前引け
24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 93317 14.2 41810
２. <1540> 純金信託 11868 -37.0 19600
３. <1329> ｉＳ日経 9270 513.5 5127
４. <1357> 日経Ｄインバ 9196 -34.9 6238
５. <1458> 楽天Ｗブル 7861 21.8 49580
６. <1579> 日経ブル２ 7631 33.1 450.2
７. <1321> 野村日経平均 5768 -42.2 51190
８. <1360> 日経ベア２ 5384 -30.8 153.1
９. <2036> 金先物Ｗブル 2863 -19.5 161000
10. <1568> ＴＰＸブル 2482 13.2 664.3
11. <2644> ＧＸ半導日株 2228 26.7 2378
12. <1459> 楽天Ｗベア 1562 25.0 251
13. <314A> ｉＳゴールド 1440 -41.8 298.4
14. <1306> 野村東証指数 1370 -36.9 3434.0
15. <1398> ＳＭＤリート 1223 244.5 2020.0
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1002 85.6 2137.5
17. <1542> 純銀信託 996 -54.1 21885
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 981 -49.8 64210
19. <200A> 野村日半導 954 23.9 2161
20. <1320> ｉＦ日経年１ 928 -1.6 51010
21. <1326> ＳＰＤＲ 907 -70.4 57820
22. <1330> 上場日経平均 818 -7.5 51250
23. <1328> 野村金連動 796 -59.7 14990
24. <2038> 原油先Ｗブル 698 -22.5 1473
25. <1541> 純プラ信託 693 -33.8 7759
26. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 691 61.1 651.0
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 598 16.6 2319
28. <1671> ＷＴＩ原油 574 -33.8 3030
29. <179A> ＧＸ超長米Ｈ 553 55200.0 276.3
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 551 214.9 1133
31. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 547 153.2 2037
32. <1655> ｉＳ米国株 522 80.6 744.0
33. <1487> 上場米債ヘ有 509 12625.0 12835
34. <1308> 上場東証指数 491 76.0 3392
35. <2865> ＧＸＮカバコ 481 165.7 1166
36. <1358> 上場日経２倍 474 -9.9 79050
37. <1615> 野村東証銀行 455 -53.5 453.8
38. <1346> ＭＸ２２５ 438 15.6 51240
39. <1545> 野村ナスＨ無 393 -27.0 38850
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 386 4.9 59640
41. <1678> 野村インド株 338 -14.0 360.0
42. <2244> ＧＸＵテック 337 54.6 3056
43. <1489> 日経高配５０ 329 -53.5 2586
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 310 -47.9 29710
45. <1476> ｉＳＪリート 285 66.7 2051
46. <2243> ＧＸ半導体 256 75.3 2510
47. <1580> 日経ベア 255 -55.0 1139.0
48. <1356> ＴＰＸベア２ 253 5.4 188.0
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 253 87.4 51180
50. <2096> ＧＸオフ日Ｒ 222 11000.0 1136
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
