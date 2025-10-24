　24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 93317　　　14.2　　　 41810
２. <1540> 純金信託　　　　 11868　　 -37.0　　　 19600
３. <1329> ｉＳ日経　　　　　9270　　 513.5　　　　5127
４. <1357> 日経Ｄインバ　　　9196　　 -34.9　　　　6238
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7861　　　21.8　　　 49580
６. <1579> 日経ブル２　　　　7631　　　33.1　　　 450.2
７. <1321> 野村日経平均　　　5768　　 -42.2　　　 51190
８. <1360> 日経ベア２　　　　5384　　 -30.8　　　 153.1
９. <2036> 金先物Ｗブル　　　2863　　 -19.5　　　161000
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　2482　　　13.2　　　 664.3
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2228　　　26.7　　　　2378
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1562　　　25.0　　　　 251
13. <314A> ｉＳゴールド　　　1440　　 -41.8　　　 298.4
14. <1306> 野村東証指数　　　1370　　 -36.9　　　3434.0
15. <1398> ＳＭＤリート　　　1223　　 244.5　　　2020.0
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1002　　　85.6　　　2137.5
17. <1542> 純銀信託　　　　　 996　　 -54.1　　　 21885
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 981　　 -49.8　　　 64210
19. <200A> 野村日半導　　　　 954　　　23.9　　　　2161
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　 928　　　-1.6　　　 51010
21. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 907　　 -70.4　　　 57820
22. <1330> 上場日経平均　　　 818　　　-7.5　　　 51250
23. <1328> 野村金連動　　　　 796　　 -59.7　　　 14990
24. <2038> 原油先Ｗブル　　　 698　　 -22.5　　　　1473
25. <1541> 純プラ信託　　　　 693　　 -33.8　　　　7759
26. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 691　　　61.1　　　 651.0
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 598　　　16.6　　　　2319
28. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 574　　 -33.8　　　　3030
29. <179A> ＧＸ超長米Ｈ　　　 553　 55200.0　　　 276.3
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 551　　 214.9　　　　1133
31. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 547　　 153.2　　　　2037
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 522　　　80.6　　　 744.0
33. <1487> 上場米債ヘ有　　　 509　 12625.0　　　 12835
34. <1308> 上場東証指数　　　 491　　　76.0　　　　3392
35. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 481　　 165.7　　　　1166
36. <1358> 上場日経２倍　　　 474　　　-9.9　　　 79050
37. <1615> 野村東証銀行　　　 455　　 -53.5　　　 453.8
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 438　　　15.6　　　 51240
39. <1545> 野村ナスＨ無　　　 393　　 -27.0　　　 38850
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 386　　　 4.9　　　 59640
41. <1678> 野村インド株　　　 338　　 -14.0　　　 360.0
42. <2244> ＧＸＵテック　　　 337　　　54.6　　　　3056
43. <1489> 日経高配５０　　　 329　　 -53.5　　　　2586
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 310　　 -47.9　　　 29710
45. <1476> ｉＳＪリート　　　 285　　　66.7　　　　2051
46. <2243> ＧＸ半導体　　　　 256　　　75.3　　　　2510
47. <1580> 日経ベア　　　　　 255　　 -55.0　　　1139.0
48. <1356> ＴＰＸベア２　　　 253　　　 5.4　　　 188.0
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 253　　　87.4　　　 51180
50. <2096> ＧＸオフ日Ｒ　　　 222　 11000.0　　　　1136
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース