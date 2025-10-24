資産7億円の桐谷さん「ドンキホーテで貰いました」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が24日、自身のXを更新。生活感あふれる買い物の写真を投稿した。
【写真】大学生がよく食べるやつ（笑）桐谷さんがドンキで買った物
連日、株主優待券を使って豪華な物を食べている桐谷さんだが、「昨日は、いきなりステーキのランチ(ランチは割安)を食べるため寝不足だったので夕方仮眠。夜になって中野駅前へ買い物に行きました」と報告。
「写真の卵とパンはマツモトキヨシ(他社の優待で貰ったQUOpayを使用)で頂き、右の焼き芋はドンキホーテ(優待のmajicaポイントを使用)で貰いました。昨日も優待生活」とパンや卵、焼き芋など私生活あふれる買い物写真を公開した。
桐谷氏は365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
