くれまぐ・エア、アンダーウェア×デニムの肌見せコーデ「二度見した」「かっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのエアが10月22日、自身のInstagramを更新。デニムとアンダーウェアのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
エアはタイル張りの壁を背に座り、デニムジャケットの前を開けて白いアンダーウェア姿をのぞかせるコーディネートを公開。美しいウエストや胸元が大胆のぞくショットを複数枚投稿している。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「セクシー」「写真集みたい」「二度見した」「色っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
