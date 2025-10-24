エア （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/24】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのエアが10月22日、自身のInstagramを更新。デニムとアンダーウェアのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】「二度見した」「かっこいい」27歳美人YouTuberのアンダーウェア姿

◆エア、アンダーウェア×デニムの肌見せコーデ披露


エアはタイル張りの壁を背に座り、デニムジャケットの前を開けて白いアンダーウェア姿をのぞかせるコーディネートを公開。美しいウエストや胸元が大胆のぞくショットを複数枚投稿している。

◆エアの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「かっこいい」「セクシー」「写真集みたい」「二度見した」「色っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】