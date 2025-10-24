モスバーガー、「一番くじ」11・1より登場 「モスチキン」クッションや「テリヤキバーガー」のティッシュケースほか全25種
モスフードサービスが展開するハンバーガーショップ「モスバーガー」のアイテムが、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじ「一番くじ」に登場する。
【写真】モスバーガー「一番くじ」グッズイメージ
『一番くじ モスバーガー 2』が11月1日より、一部モスバーガー店舗で販売するほか、ローソン、デイリーヤマザキ、その他のコンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで順次発売となる。
レタスとパティの間からティッシュを引き出す「テリヤキバーガー ティッシュケース」や、抱きしめるのにぴったりなサイズの「モスチキン クッション」など、モスバーガーの商品やアイテムがデスク周りを彩るグッズとして登場する。モスバーガーのロゴが入ったマグカップ＆スプーンセット、メモスタンドやペン立てなどのサポートフィギュアのほか、ジッパーバッグ＆フレークシールセット、タオルコレクション、ラバーコレクションなど多数のアイテムがそろう。
さらに、最後のくじを引くと手に入るラストワン賞として、モスバーガーのフィギュアが付いたデジタル時計「モスバーガー クロック」も用意されている。また、ラストワン賞と同仕様の時計が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定。
くじは1回700円（税込）。種類は全7等級25種と、ラストワン賞。
