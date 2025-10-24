【ドラフト会議】オリックスは23年と同じく4位まで高校生指名 1巡目指名では前年同様ロッテと競合し当たりクジならず…
プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、オリックスは本指名・育成を合わせて11選手を指名しました。
1巡目の1回目の入札で指名したのは健大高崎高・石垣元気投手。これは前年の西川史礁選手と同じくロッテとの2球団による競合となり、今年も当たりクジはロッテの元に渡りました。それでも2度目の入札では延岡学園高・藤川敦也投手を指名し、交渉権を獲得しました。
高校生ピッチャーを指名したオリックスはその後も高校生選手の指名を継続。23年ドラフトと同じく4位まですべて高校生の指名となりました。
その後はジョージア大学に所属する石川ケニー投手など大学生選手も指名。計7選手で支配下指名を終えると、その後は独立リーグでプレーする選手など4選手を育成指名し、全11選手での指名終了となりました。
▽以下、オリックスのドラフト指名選手一覧
◆本指名
1位:藤川敦也(延岡学園高・投手)
2位:森陽樹(大阪桐蔭高・投手)
3位:佐藤龍月(健大高崎高・投手)
4位:窪田洋祐(札幌日大高・外野手)
5位:郄谷舟(北海学園大・投手)
6位:石川ケニー(ジョージア大・投手)
7位:野上士耀(明秀学園日立高・捕手)
1位:三方陽登(栃木ゴールデンブレーブス・外野手)
2位:シャピロ マシュー 一郎(富山GRNサンダーバーズ・投手)
3位:中西創大(日星高・内野手)
4位:渡邉一生(仙台大・投手)