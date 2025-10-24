プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、オリックスは本指名・育成を合わせて11選手を指名しました。

1巡目の1回目の入札で指名したのは健大高崎高・石垣元気投手。これは前年の西川史礁選手と同じくロッテとの2球団による競合となり、今年も当たりクジはロッテの元に渡りました。それでも2度目の入札では延岡学園高・藤川敦也投手を指名し、交渉権を獲得しました。

高校生ピッチャーを指名したオリックスはその後も高校生選手の指名を継続。23年ドラフトと同じく4位まですべて高校生の指名となりました。

その後はジョージア大学に所属する石川ケニー投手など大学生選手も指名。計7選手で支配下指名を終えると、その後は独立リーグでプレーする選手など4選手を育成指名し、全11選手での指名終了となりました。

▽以下、オリックスのドラフト指名選手一覧

◆本指名

1位:藤川敦也(延岡学園高・投手)

2位:森陽樹(大阪桐蔭高・投手)

3位:佐藤龍月(健大高崎高・投手)

4位:窪田洋祐(札幌日大高・外野手)

5位:郄谷舟(北海学園大・投手)

6位:石川ケニー(ジョージア大・投手)

7位:野上士耀(明秀学園日立高・捕手)

◆育成指名1位:三方陽登(栃木ゴールデンブレーブス・外野手)2位:シャピロ マシュー 一郎(富山GRNサンダーバーズ・投手)3位:中西創大(日星高・内野手)4位:渡邉一生(仙台大・投手)