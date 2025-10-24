¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¡×¤¬¡É¶ÃØ³¤Î»Ñ¡É¤ËÊÑËÆ¤Ø ¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬·úÊª¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¥Û¥Æ¥ë¤Ë °µ´¬¤Î´ÛÆâ¤¬¸ø³«
2026Ç¯4·î³«¶È
¡¡JR´ØÆâ±ØÁ°¤Î¡Öµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¹ÔÀ¯Åï¡×¤¬¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¡ÖOMO7²£ÉÍ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤«¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³«¶ÈÆü¤Ï2026Ç¯4·î21Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡Öµì»ÔÄ£¼Ë´Ý¤´¤ÈÀ¸¤«¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡×°µ´¬¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¹ÔÀ¯Åï¤Ï1959Ç¯¤Ë½×¹©¤·¡¢2020Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å¤Î·úÂ¤Êª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö²£ÉÍ»ÔÇ§ÄêÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖOMO7²£ÉÍ¡×¤Ç¤Ïµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤Î·Ê´Ñ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯Åï¤ò¸¶°ÌÃÖ¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ³èÍÑ¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂÇ¤ÁÊü¤·¤Î¹ü³Ê¤ò°Å³ì¿§¤Î¥¿¥¤¥ë¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤ë³°´Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤¹¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÛÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Éô¤Î¡ÖOMO¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ïµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¸µ»ÔÌ±¹´ÖÂç³¬ÃÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¡¦ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢1³¬¤È2³¬¤ò·Ò¤°Âç³¬ÃÊ¤È¤·¤Æ·ÁÀ®¡£µÒ¼¼¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âµì»ÔÄ£¼ËÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿§¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÒ¼¼¤ÏÁ´276¼¼¤Ç¡¢¹¤µ20¤«¤é73Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁ´9¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¸¤¤È¤ÎÂÚºß¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¡×¡¦¡Ö¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¡×¡¦¡Ö¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢1Çñ¤¢¤¿¤ê¤ÎµÒ¼¼ÎÁ¶â¤Ï1¼¼3Ëü6000±ß¤«¤é¡Ê2Ì¾ÍøÍÑ»þ¡¢¿©»öÊÌ¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£