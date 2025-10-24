◆東都大学野球秋季リーグ戦第５週第３日▽東洋大―中大（２４日・神宮）

巨人にドラフト４位で指名された中大・皆川岳飛外野手が２４日、東都大学リーグの東洋大戦に「１番・右翼」でスタメン出場して、同リーグ通算１００安打を達成した。

まずは初回先頭で右中間フェンス直撃の二塁打を放つと、５回２死では投手強襲の内野安打。５回までにマルチ安打をマークし、通算安打は１００本に到達した。

皆川は身長１８２センチ、体重８８キロの左打者で、広角に鋭い打球を打ち分ける。強肩や走力も兼ね備えており、担当の巨人・円谷スカウトは指名後に「走攻守でポテンシャルの高い右投左打外野手。投手として１４７キロを記録する肩力、一塁到達タイム４秒を切る走力、ホームランを打てる長打力、三振の少ないコンタクト能力、安定した守備力と５ツールがそろった好選手」とコメントしていた。

２３日のドラフト会議後初の試合は、皆川にとって大学ラストゲームになる。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。東都大学リーグの中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを３度獲得。今秋のリーグ戦では打率４割２分９厘でトップ（２３日時点）。１８２センチ、８８キロ。右投左打。