女優の石田ゆり子が、映画のイベントに参加した様子をアップした。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し「もののけ姫。あれから２８年もの月日が流れ、ＩＭＡＸ ４Ｋデジタルリマスター版として映画館に戻ってきます！（期間限定）アシタカ役の松田洋治さん、スタジオジブリのプロデューサー、鈴木敏夫さんと共に舞台挨拶に行って参りました」。

２０日に都内で行われた「もののけ姫」４Ｋデジタルリマスター（宮崎駿監督、２４日公開）のＩＭＡＸプレミア試写会舞台あいさつに登壇した石田。もののけ姫でサンの声を務めた。

「２８年前のアフレコの話、宮崎駿監督の演出法、当時の自分に対する歯痒（はがゆ）さ、いろんなことを思い出しました。だけど何よりも強く感じたこと．それはこの作品に、出会えたことの幸せでした」とこれまでを振り返った。今回のデジタルリマスター版について「ＩＭＡＸ版のもののけ姫は巨大なスクリーンと立体的に迫ってくるサウンド、クリアな映像、なにもかもがとてつもない迫力で迫ってくる。見終わった後は、放心状態。本当に素晴らしい世界」と紹介。「期間限定でスクリーンに戻ってきます。ぜひ」とフォロワーに呼びかけた。

舞台あいさつの写真を披露。最近の石田といえば、今年６月にベリーショートにしたことが話題になったが、この日は髪が首元まで伸び、クシュっとしたカールヘア。この姿を見たネットは「もののけＩＭＡＸの舞台あいさつ見てるけど、石田ゆり子あまりにも綺麗すぎだろ…」「石田ゆり子さん美しいだろ…」「ほんと綺麗な人」「石田ゆり子さんのあの透明感って、一体どこからくるんだろう…？ なんか最近、そういう歳の重ね方もいいなって思ったり」「石田ゆり子さん本当に綺麗すぎる」とほれぼれしていた。