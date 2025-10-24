身長202センチ、日本代表ミドルブロッカーの秘密

バレーボールのSVリーグ・サントリーに所属する小野寺太志が「THE ANSWER」のインタビューに応じた。24日、大阪ブルテオンとの開幕戦（GLION ARENA KOBE）を迎える。今年は日本代表としてネーションズリーグ、世界選手権に出場。昨年のパリ五輪でも活躍し、SNSの総フォロワー数も50万人を超える人気選手になった。身長202センチのミドルブロッカーはいかにして生まれたのか。高身長の秘密と、ブロックの技術に迫った。（前後編の前編、聞き手＝THE ANSWER編集部・宮内 宏哉）

「もちろん遺伝は大きいかなと思うんですけど、ごはんの好き嫌いはなかったですね。スイカとメロンと辛いのがあまり得意じゃないくらい（笑）。あと、よく寝ていたと思います」

身長202センチ。文字通り見上げるような高さを誇る日本屈指のミドルブロッカーは、15歳で195センチの超大型中学生だった。

宮城・東北高、東海大でプレーした父は186センチ、実業団で活躍した母も179センチ。ただ、ここまで育った要因はDNAだけじゃない。子供の頃から良く食べ、良く寝た。

「絶対に夜10時には寝ていました。夏休みだったら起きるのは朝10時とかも普通。夜更かしっていう夜更かしをちゃんとしたことがないですね……月9ドラマとかも全く見た記憶がなくて、夜9時というと眠くなっている時間でした」

規格外のサイズも良いことばかりではない。「結構、コンプレックスだったんです」。手をつないで入場する小学校の入学式では、周囲から「2年生が入ってきた」と言われた。地元宮城出身の仮面ライダー作者・石ノ森章太郎氏の施設を訪れた時は「大きいから中学生じゃないの？」と疑われることを恐れ、最初から中学生料金を払った。

「いざ遊びに行くとなって『待てよ……』と。自分が小学生だと証明もできないし、とやかく言われるなら最初から中学生料金を払っちゃえば早いかなと。あとで母に話して爆笑されました」

高身長のコンプレックス「気にしなくなった」高校時代

コンプレックスが取っ払われたのは、東北高に進学してから。地元を離れて入寮。すでにバレー部でも一番大きかったが、とはいえ仲間も190センチ近く、気にすることではなくなった。

世界にも通用する2メートル超。ブロックができるのも納得に思えるが、実際はそんなに簡単ではない。「後だしじゃんけん」をイメージするような頭脳戦が繰り広げられている。

攻撃が複雑化する現代バレー。高さ、スピード、パワーも凄まじい海外選手が、様々な方向からアタックを打ち込んでくる。「自分はどこでブロックしなければならないか？」。相手セッター、スパイカー、ローテーションの特徴を少しずつ当てはめて、やっと傾向が分かってくる。

受ける攻撃は大きく分けて4方向。「例えば最初は全部25％ずつだとして、やっていくうちにこっちが20％、こっちが30％……と変化してきます。あくまでも傾向なので、確率が増えたところに意識を向けつつ、20％のほうも捨てられない」。最後はトスが上がる瞬間に判断し、瞬時に動き出す。頭も体も使う「リードブロック」で、世界の猛者に立ち塞がる壁になっている。

「それでも簡単に止められない。試合が終わったら、脳がかなり疲れていますね」

ブロックの“真髄”に触れたターニングポイント「映像を見ているか？」

最初からブロックが得意だったわけではない。その“真髄”に近づけたのは、意外にも2019年のこと。ターニングポイントとなったのは、当時日本代表のコーチだったフィリップ・ブラン前日本代表監督から金言を貰った時だ。

「映像をちゃんと見ているか？ 自分のプレーを振り返るのではなく、相手の情報を得ないとダメだ」

自分のプレーにばかり目を向けていた小野寺は、この言葉にハッとしたという。

相手セッターのトスの上げ方、スパイカーの助走の入り方、打ち方……一つ一つに情報がある。「なるほど、と」。違った意識で臨むようになってから、代表定着、スタメン奪取と着実にステップアップしてきた。

「ブロックできた時はそれが正解だったと思えるし、ブロックできなくてもコースを制限してディフェンスに繋がり、得点できたらそれも1点。自分たちの点に繋がった時が、良かったと思える瞬間ですね」

様々な経験を重ねてきた小野寺に、子供たちが上達するコツも聞いてみた。挙がったのは「楽しむこと」と「練習、プレーの意味を考えること」の2点だ。

「（楽しむことは）根底にあって、その延長線上で僕たちもやっています。上手くなりたい、日本代表になりたいと考えるのであれば、一個一個プレーの意味を考えることは大事。何気なく練習をやるだけでは身にならないし、『こういうプレーがしたいからこの練習をやっているんだ』とか、発想や思考がついてくると理解度も深まります」

29歳で日本屈指の選手となっている小野寺は、2児の父でもある。後編では、寝かしつけだけが苦手な理由、妻への思い、パパとして目指す姿を語っている。

（後編へ続く）

■小野寺太志（おのでら・たいし）

1996年2月27日、宮城・名取市出身。SVリーグ・サントリーサンバーズ大阪所属。小学6年時に身長170センチ、中学3年時に195センチの超高身長だった。バレーボールを本格的に始めたのは宮城・東北高に入学後。1年生からレギュラーとなり、春校バレーなどに出場した。東海大時代の2015年に日本代表初選出。21年東京、24年パリと2大会連続で五輪出場を果たすなど、ジャパンに欠かせないミドルブロッカーに成長。24-25年のSVリーグオールスター得票数1位、SNS総フォロワー数50万人突破など、屈指の人気を誇る。2児の父。202センチ、97キロ。



（THE ANSWER編集部・宮内 宏哉 / Hiroya Miyauchi）