根室出身店主が胸を張るおいしさ　東京で楽しむ北海道海の幸、希少な生ホッケには舌を巻いた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大井町の北海道料理の店『北海道料理藤半』です。

昭和48年創業。地元に根付く北海道料理の人気店

皿の上に北海道の海の幸が大集合。この日は根室の赤ウニに増毛のボタンエビ、厚岸のツブ貝……道産オンパレードにもう涙目だ。

本日の刺身盛り合わせ1人前2500円前後〜（生ほっけ、水蛸、ボタンエビ、本マグロ、赤ウニ、北海ツブ貝）

とりわけ函館の生ホッケには唸った。足が早いためその刺身を東京で出す店が少ないのは周知の通り。けれどここでは生を活締めして直送してるから鮮度も良く、脂が乗った身は旨みも濃厚。東京にいながらはるばる来たぜ函館♪気分を味わえるとあって有難みが違うのだ。

週に数回届く魚はほぼ天然物、産地は冒頭の地域以外も尾岱沼や余市など幅広い。そんな地元と太いパイプを持つ店主が根室出身の佐藤さん。

「海水が冷たいから魚の身が締まり、旨みも凝縮しておいしいんですよ」と故郷の食材にドンと胸を張る。加えてザンギなど郷土料理も揃うとなれば、そりゃ道産子も通うわなぁ。

『北海道料理 藤半』店主 佐藤洋司さん

店主：佐藤洋司さん「皆が喜んでくれるのが一番のやりがいです」

『北海道料理 藤半』

大井町『北海道料理藤半』

［店名］『北海道料理藤半』

［住所］東京都品川区東大井5-14-19中川ビル1階

［電話］03-3471-6888

［営業時間］17時〜23時（揚げ物：21時半LO、その他料理：22時LO）

［休日］日、第3日・月は連休

［交通］JR京浜東北線ほか大井町駅中央改札などから徒歩3分

※画像ギャラリーでは、ぷっくり太った厚岸産の生がきの画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

