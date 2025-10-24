ワールドシリーズ前日に敵地のグラウンドで打撃練習

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズに臨む。開幕前日、大谷翔平投手は敵地トロントのグラウンド上で打撃練習を実施。ブルージェイズの番記者は「オオタニが打撃練習でスコアボードに当てた」などと着弾点に注目し、5階席にもぶち込んだことを伝えた。

決戦の地で快音を響かせた。大谷はブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センターの打席に立つと、豪快なスイングを披露。次々に打球をスタンドへと打ち込んだ。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番ジャック・ハリス記者は自身のXを更新。「この打撃練習でショウヘイ・オオタニがいくつ本塁打を打ったか数えきれなくなってしまった」と唖然としたようにつぶやいた。

続けて「しかし、そのうち約2本を除いて全てが2階席（いくつかはさらにその先へ）消えていった」と衝撃の事実をつづった。同紙の公式Xも「ショウヘイ・オオタニがワールドシリーズ第1戦を前に打撃練習を行う」と記し、映像を公開。米ポッドキャスト番組「ベースボール・イズント・ボーリング」公式Xも「ドジャースの練習中にショウヘイ・オオタニが打撃練習を行う」として映像を投稿した。

米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者も自身のXで「The Shoが始まった」と速報。AP通信のブルージェイズ番イアン・ハリソン記者もXで「オオタニが打撃練習でスコアボードに当てた。さらにその後、右翼のレベル・オブ・エクセレンスに当てた」と着弾点に注目した。

レベル・オブ・エクセレンスとはブルージェイズOBの功績を称える賞で、5階席に位置するところに11人の名前が記されている。大谷はそこまで飛ばしたという。普段は屋外でのフリー打撃をほとんど行わない大谷だが、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦前の15日（同16日）にもドジャースタジアムで打撃練習を実施。スタンド屋根付近に直撃する豪快なアーチを連発していた。



