アーセナルの復刻ユニフォームに注目

イングランド・プレミアリーグのアーセナルが現地時間10月23日、1992-94シーズンの復刻コレクションを発表した。

懐かしのデザインが「昔大好きだったな」「本当に魅力的」など注目を集めている。

アーセナルは92-93シーズンにリーグ優勝とカップ戦優勝の2冠を達成。93-94シーズンにはUEFAカップウィナーズカップで優勝を果たすなど、多くのトロフィーを掲げたシーズンで着用したユニフォームが再販されることになった。

今季新加入のFWヴィクトル・ギョケレシュらとともに、当時アーセナルでプレーをした元イングランド代表FWイアン・ライトもモデルとして登場し、英公共放送「スカイ・スポーツ」も「クラブ史上最も象徴的なシャツ」と注目した。

発表された復刻ユニフォームは、90年代の栄光を彷彿とさせるデザインがモダンなスタイルにアップデートされた一着となった。胸元に当時のエンブレムが配置され、太いスリーストライプスがあしらわれている。SNSでは「昔大好きだったな」「見ていて本当に魅力的」「このレトロコンセプトは本当に見事だ」「欲しすぎる」「めちゃくちゃイケてる」「本当にかっこいい」など多くのコメントが寄せられ、懐かしの一着が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）