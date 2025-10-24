小屋松知哉が二桁・10アシストに到達

柏レイソルは10月18日、J1リーグ第34節でガンバ大阪と対戦し、5-0で快勝した。

この試合でMF小屋松知哉が華麗なドリブルから今季10アシスト目を記録し、「本当キレキレ」「素晴らしい剥がし」など注目を集めている。

小屋松は2点リードで迎えた前半19分、左サイドのコーナーフラッグ付近でボールを持つと、対峙したMF安部柊斗の股を抜く華麗なドリブルでペナルティーエリア内に侵入。そこからマイナスに折り返すと、相手のマークを外したジエゴが左足で強烈なシュートを決めた。

柏はG大阪戦で攻撃陣が躍動し、5-0の快勝。小屋松はMF相馬勇紀（FC町田ゼルビア）に並ぶ、10アシストに数字を乗せた。1位のルーカス・フェルナンデス（セレッソ大阪）とは5差に迫っている。

SNSでは「本当キレキレ」「剥がし切ったドリブルが見事」「ぶち抜きからのクロスに痺れるわ」「素晴らしい剥がし」「またまたアシストやん」「1枚は必ず剥せる」など、左ウイングと左シャドーで活躍する小屋松に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）