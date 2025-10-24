着こむほどおしゃれになっていく！【チャンピオン】のパーカーがAmazonに登場中‼
高い耐久性と着心地がお気に入りになること間違いなし!【チャンピオン】のパーカーがAmazonに登場!
洗うほどにタフになり、着こむほどに独特の風合いや味が出る裏起毛素材を使用した「リバースウィーブ11.5オンス テリーフリース」シリーズのジップフーデッドスウェットシャツだ。
コットン素材は環境に配慮して生産されたサステナブルなアメリカ綿を100％使用。
本来は縦方向に使われる生地を横方向に使用する「REVERSE WEAVE」製法によって縦の生地の縮みを防ぐと同時に、両脇に「エクスパンションガゼット」を付けることで横の縮みへの影響を少なくし、動きやすさに配慮している。
オーセンティックなシルエットで、ネームタグは1970年代モデルの「青単タグ」（青単色タグ）を採用。ファスナーは旧き良きアメリカを感じさせる「UNIVERSAL（ユニバーサル）」ジップだ。
シンプルなデザインと高い耐久性で、長く、どこでも使える一着となるだろう。
