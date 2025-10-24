アイスホッケーを題材にした映画「飛べないアヒル」シリーズや今年公開の「ベスト・キッド:レジェンズ」などに出演した俳優のジョシュア・ジャクソン（47）が女優のジョディ・ターナー＝スミス（39）との離婚裁判を取りやめた。2019年から2023年まで結婚生活を送った2人は、今週にも審問が予定されていたが、5歳の娘の親権については法定外で話し合っているとして、裁判の中止を求めた。



2023年10月、ジョディが「和解しがたい相違」を理由に離婚を申請。共同親権に同意し、どちら側にも養育費が発生しないことで話は進んでいたが、娘の進学先を巡って意見が分かれ、手続きが滞っていた。



TMZが入手した書類によれば、ジョディは娘の進学先についての決定権を持つ裁判所命令にジョシュアが従うことを求めているという。また、ジョディはジョシュアに対して経済的補助は求めてこなかったものの、ジョシュアが必要以上に法的手続きを伸ばすことで、費用がかさみ、娘の生活を支えることが困難になってきていると非難していた。



