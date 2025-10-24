みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）の今井誠司会長。（上海＝新華社配信）

【新華社上海10月24日】みずほフィナンシャルグループ（FG）の今井誠司会長がこのほど、新華社のインタビューに応じた。「われわれは中国の金融開放の受益者だ」と述べ、グループが常に中国市場を非常に重視してきたと強調。中国事業をさらに拡大し、証券子会社を設立できたのも、中国が継続的に進める高度な金融開放政策の恩恵によるものだとの考えを示した。

9月30日に認可された瑞穂証券（中国）は、今年に入り最初に認可を受けた外資独資の証券会社で、日系としては初の独資証券会社となった。今井氏は、今回の節目となる進展は資本市場の開放に向けた中国の決意と取り組みを十分に体現しており、みずほにとっても重要な意義を持つと指摘。「中国は米国に匹敵する大きなマーケットであり、日系企業も3万社以上進出している」とし「みずほは中国で40年以上ビジネスを展開し、日系企業だけでなく、中国企業との信頼関係も時間をかけて築いてきた。新会社の設立は、中国での事業を着実に深め、中国経済に貢献するための重要な一歩になった」と述べた。

上海市にあるみずほ銀行（中国）。（上海＝新華社配信）

中国の資本市場については、資金プールの規模が世界トップクラスで、中でも債券市場は規模が大きく、高い成長を記録していると説明。市場での競争は激しいものの、市場規模や人口構造、経済構造の変化などがもたらす新たな需要を考えれば、証券業務には大きな発展の余地があるとの認識を示し、「みずほは中国市場に積極的に参入する必要があると判断した」と語った。

中国の金融開放の持続的進展は、市場の国際化とクロスボーダーの資金流動を活発化させ、外国金融機関に中国への参入機会をより多く提供していると強調。みずほは、今後も中日両国間の懸け橋の役割を果たし、企業間の協力を絶えず深化させ、グローバルサプライチェーンと資本市場での両国のさらなる連携を推進していくとし「このプロセスの中で中日両国の企業による互恵とウィンウィンの実現、国際市場での成長を支援していきたい」との考えを示した。（記者/唐斯蒅）

上海市にあるみずほ銀行（中国）。（上海＝新華社配信）

みずほ銀行（中国）の上海市内の店舗。（上海＝新華社配信）