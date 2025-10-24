¥Õ¥¸À¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¡¡¿·¿Í¥¢¥Ê2¿Í¤È²ÎÉñ´ì´Õ¾Þ¡ª¡Ö¿è¤ÊÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¸òÎ®¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê56¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÈÃæÂ¼²°¤Î²ÎÉñ´ì¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡À¾»³¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¿·¿Í¤ÎÀÐÅÏ¥¢¥Ê¡¢ÀõÁÒ¥¢¥Ê¤È²ÎÉñ´ì¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÃæÂ¼²°¤µ¤ó¤Î¶Ó½©²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¤ÎÀé°¬³Ú¤¬¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î²ÎÉñ´ì´Õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤ÉñÍÙ¤äÎÏ¶¯¤¤ÏÂÂÀ¸Ý¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÁÏºîÉñÍÙ¤ò´®Ç½¡£ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¡ÈÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¿Í¥¢¥Ê¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢»ä¤â¿·¿Í¤Îº¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤ÎÀèÇÚ¤ËÍ¶¤Ã¤ÆÄº¤²ÎÉñ´ì¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤â²ÎÉñ´ì¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿·¿Í¤ÎÀÐÅÏ²ÖºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÀõÁÒÈþ²¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿è¤ÊÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¸òÎ®¡×¡Ö¿·¿Í¥¢¥Ê¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊõ¤È¥Û¡¼¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£