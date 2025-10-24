「『、、、はい』と言いました」柄本時生、36歳誕生日の出来事を報告「オチが秀逸」「惜しかった」「許してあげて」
俳優の柄本時生（36）が17日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えた柄本は、「幸先いいぜ36歳」とその日に起こった出来事を報告し、ファンからはさまざまな反応が寄せられている。
【写真あり】「オチが秀逸」誕生日の“出来事”を報告した柄本時生の実際の投稿
「京都にて朝起きてタクシーに乗りました。運転手さんに『芸能の方ですよね？何時も見てます。』と言われました。僕は『ありがとうございます。』と言いました。運転手『今日誕生日ですよね？』と言われました。驚いて僕は『そうなんです。ありがとうございます。』と言いました。運転手は『頑張ってください、佑さん』と言いました。僕は『、、、はい』と言いました」と、タクシーの運転手に誕生日を覚えられていて驚いたが、兄の柄本佑（38）と“名前”を間違えられたというエピソードを報告。
さらには「そして行きつけの喫茶店に着きました。。休みでした」と、見事な“オチ”も添えた。
コメント欄では「オチが秀逸で流石よHBDボーイ」「名前は許してあげて下さい。悪気なんかないはずです。それよりもお誕生日を覚えてくださり、お祝いの言葉を貰えたこと。それが何よりの気持ちだと思います」「佑さん、、、笑い でもお誕生日覚えてるなんてすごいですねー」「オチがあって。なんかラッキーな1年になりそう」「面白いwwww時生くんおめでとう」「似てるけど これを見た佑さんからツッコミ入りそうw」「運転手さん惜しかったですね ともあれ、お誕生日おめでとうございます」などの反響が寄せられている。
