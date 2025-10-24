２１日、福岡市で行われたシンポジウム「平和を守り、共に未来を築く」。（福岡＝新華社記者／胡暁格）

【新華社福岡10月24日】福岡県福岡市で21日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念したシンポジウム「平和を守り、共に未来を築く」（在日中国大使館、在福岡中国総領事館共催）が開かれた。出席した日本側の関係者は、日本国内では植民地支配や侵略の歴史を軽視し、さらには否定しようとする歴史修正主義の風潮があるとし、日本は歴史を鑑（かがみ）とし、平和を大切にすべきだと訴えた。

会場では、最近死去した日本の村山富市元首相を追悼し、中日双方の出席者が共に黙祷をささげた。日本の無条件降伏から50周年となった1995年の8月15日、当時首相だった村山氏は歴史問題に関する公式談話を発表し、日本の侵略戦争と植民地支配の歴史を認め、深い反省を表明するとともに、被害を受けた国々に謝罪した。シンポジウムでは、「村山談話を継承し発展させる会」の藤田高景理事長が、村山氏が亡くなる前に本シンポジウムに寄せていた書面によるメッセージを代読した。

２１日、村山富市元首相が生前に寄せた書面メッセージを代読する「村山談話を継承し発展させる会」の藤田高景理事長た。（福岡＝新華社記者／胡暁格）

村山氏はこの中で、「村山談話」で示した歴史認識と平和理念を改めて表明し、歴史に対する検証や反省の取り組みを「自虐史観」などと攻撃する動きもあるが「日本の過去を謙虚に問うことこそが、日本の名誉につながる」と指摘。その上で、日本と中国の平和友好関係はアジアの平和の礎であり、両国がアジアの平和の根底となる末長い良好な関係を築いてこそ、日本の国益を守り、発展させることにもなると強調していた。

鳩山由紀夫元首相もビデオメッセージを寄せ、日本は間違った戦争によって国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけ中国に多大の損害と苦痛をもたらしたと述べた。日本社会では歴史の教訓をくみ取る重要性が十分に認識されていないと指摘し、日本は歴史を直視し、銘記し、鑑とすべきであり、「軍国主義の過ちを繰り返さず、平和的な発展の道を歩み続ける」という大原則を実践すべきだと呼びかけた。

２１日、シンポジウムであいさつする在日本中国大使館の趙宝鋼（ちょう・ほうこう）公使。（福岡＝新華社記者／胡暁格）

在日本中国大使館の趙宝鋼（ちょう・ほうこう）公使はあいさつの中で、日本が中国と共に、中日間の四つの政治文書の各原則を順守し、歴史や台湾など重要問題での政治的約束を誠実に守り、戦略的互恵関係の包括的推進という位置づけを堅持し、「互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない」という重要な共通認識を実際の行動で体現し、地域および世界の平和と安定を共に守っていくことを期待すると述べた。（記者/胡暁格）