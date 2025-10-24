政府は２４日、２０２５年版「自殺対策白書」を閣議決定した。

自殺者が減少傾向にある中でも、１５〜２９歳の若年層は３０００人超の高止まりが続いている実態が明らかになった。若者の自殺者には未遂歴がある人も多く、厚生労働省は未遂歴のある人への支援などを進めている。

白書では、過去１０年の若年層に特化した自殺状況を分析。２０年に３１７３人に達してからは５年連続で３０００人を上回って推移しており、２４年は３１２５人に上った。うち高校生は３５１人と、過去最多だった２２年の３５４人に迫る多さとなった。

大学生の自殺者も増えている。２４年は前年比２４人増の４３４人で、年齢別では３、４年生に相当する２１歳が最も多かった。２１歳の自殺者の原因・動機（複数計上）の割合では、就職などの「進路に関する悩み（入試以外）」が最も高く、男性は２４・２％、女性は１９・５％となった。「病気の悩み・影響（うつ病）」などの健康問題も目立った。

また、２２〜２４年の若者の自殺者のうち過去に未遂歴があったのは、男性では約２割、女性では約４割に上った。市販薬の過剰摂取（オーバードーズ）による女性の自殺未遂が多いといい、厚労省は未遂者を支援する拠点機能を担う医療機関の整備を進めている。

２４年の自殺者全体は、前年比１５１７人減の２万３２０人で、１９７８年の統計開始以来、２番目に少ない数値だった。政府は悩みを抱える人に、「こころの健康相談統一ダイヤル」（０５７０・０６４・５５６）を利用するよう呼びかけている。