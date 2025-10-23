とちぎテレビ

バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグは２２日、日本などで１次リーグの各組の第２戦が行われＡ組で昨シーズンＢリーグ１部王者の宇都宮ブレックスはホーム・ブレックスアリーナ宇都宮で韓国のソウルＳＫナイツと対戦し初勝利を飾りました。

大会は、日本や韓国、台湾など東アジアから１２チームが参加し、１次リーグは３つのグループに分かれて行い各組の上位２チームが来年３月のプレーオフに進みます。

１０月８日に台湾で行われた１次リーグＡ組の開幕戦で台北富邦ブレーブスに敗れたブレックスは２２日、ホームで韓国のソウルＳＫナイツとの第２戦に臨みました。

第１クオーターまずは挨拶代わりとばかりにブレックスは立ち上がりからエドワーズと高島が合わせて３本のスリーポイントを立て続けに沈めます。

するとこれに続けとばかりにフォトゥ、竹内、ダブルエースのニュービル、比江島からもスリーポイントが飛び出し主導権は徐々にブレックスへ。

さらにこのクオーター、ファウルで相手に３本のフリースローを与えたこの場面。

ブレックスファンからの力強いブーイングに相手選手は３本ともミス。

ファンからの応援を力に変えたブレックスが相手チームを圧倒し第１クオーターで７点のリードを奪います。

続く第２クオーター、ブレックスはリング近くでポジションを取るフォトゥにボールを集めインサイドから攻撃を組み立てると次々と得点を積み重ねます。

さらに、圧巻は竹内のリバウンドを起点にニュービル、高島へとつないだ電光石火のこの速攻。

ブレックスは走攻守で相手を圧倒すると５４対３６とリードを１８得点に広げ後半へ折り返します。

さらに第３クオーター、エドワーズのスリーポイントなどで着実に得点を重ねたブレックスはリードを２桁台に保ちながら危なげない試合を展開します。

最終の第４クオーターはさらにエンジンのかかったニュービルがスリーポイントを量産します。

このゲーム最後の得点をニュービルのスリーポイントで締めくくったブレックス。

グループリーグ初勝利です。

この試合、フォトゥがチームハイスコアの３０得点８リバウンド６アシスト続くニュービルの２８得点などの活躍でブレックスは成績を １勝１敗の五分に戻しました。

続くグループリーグ第３戦、ブレックスは再び\韓国のソウルＳＫナイツと\アウェーで１２月１７日に対戦します。