トリップドットコム（Trip.com）は、Live Nation Asiaと戦略的パートナーシップを締結した。

香港・マカオ、シンガポール、タイ、韓国、中国本土の5つの国と地域を対象とし、利用者はトリップドットコムのプラットフォームで音楽ライブの先行チケットにアクセスし、航空券やホテル、現地体験を組み合わせた旅行を一括手配できる。

同社の調査では、アジア太平洋の旅行者の約66％が音楽ライブ目的の海外旅行を検討しており、シンガポールではレディー・ガガ公演時にホテル予約が約3倍に増え、香港では参加者の過半が観光目的で滞在を延長したという。

第1弾としてTWICEの香港公演で公式トラベルパートナーを務め、先行チケットアクセス、ホテルパッケージ、交通手段を提供した。今後はアジア5市場で人気アーティストの公演に合わせたパッケージや先行アクセスを展開し、香港ディズニーランドやRainforest Wild ASIA、観光バス、宿泊を組み合わせた商品も用意する。このほか、BLACKPINKのバンコク・香港公演でも公式スポンサーとして先行チケット販売アクセスも提供する。