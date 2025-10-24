¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¸å¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µ¿Ìä
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº(C)Getty Images
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾¤Ï¡ÈÎÙ¹ñ¡É¤â¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬10·î23Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢DeNA¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¡£ÃêÁª¤ÎËö¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¡¢¾ëÅçCBO¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¸«¤ë
¡¡³¤³°Î±³ØÃæ¤ÎÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤¬NPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¸½ºß¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç2Ç¯¤Îº´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎµåÃÄ¤¬¸ò¾Ä²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯5·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï½ªÎ»¸å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯7·î¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÂÐ¾ÝÁª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È¤Îµ¬Ìó¤Ç¤Ï³¤³°¤ÎÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤Ï¥É¥é¥Õ¥ÈÍâÇ¯¤Î7·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¹¥¯¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤Î¶¯¹Ô»ØÌ¾¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊóÆ»¡£¡ØOSEN¡Ù¤Ï¸½ÃÏ24Æü¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö°Õ³°¤ÊÁªÂò¤¬¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº´¡¹ÌÚ¤¬MLB¤Î¿·¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´õË¾¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïµ®½Å¤Ê1½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÈÆ±¤¸²Ö´¬Åì½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¡ØÂçÃ«¤Î¸åÇÚ¡Ùº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¸å¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»ÊCBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬¡Ö¶å½£¤Î¹ë²÷¤ÊÌîµå¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß20ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿º¸¤Î²øÊª¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁª¼ê¤À¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¾ëÅçCBO¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö1½äÌÜ»ØÌ¾¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ØOSEN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²¦Äç¼£²ñÄ¹¤¬»ØÌ¾¸å¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¡Ö¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£²æ¡¹¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]