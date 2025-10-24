ロバーツ監督が「非常に特別な選手」と最大級の賛辞を贈る日本人投手とは
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が出演する、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ 10月特別版』が21日に配信された。
『おはようロバーツ』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○「投手としての翔平は素晴らしい」
この配信回では、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦の試合直前(10月17日)のロバーツ監督を直撃。大谷翔平、佐々木朗希の起用やポストシーズンの裏側、ワールドシリーズへの覚悟が語られた。
ポストシーズンの投手起用についてロバーツ監督は、「第4戦は翔平、もし第5戦があればスネルが投げる」と明言。さらに「先発でスネルと山本だけが中5日で投げられる。この2人には可能性として、2試合に先発してもらいたい」「だからスネルと山本が1試合目と2試合目に投げる」と語り、最大第7戦のシリーズを見据えた先発ローテの戦略を明かしていた。
また、“投手・大谷”については、「投手としての翔平は素晴らしい」「翔平は自分が何をやるべきか知っています、非常に頭がいいです」「失点するとメンタルのギアを上げる」「非常に特別な選手です」と最大級の賛辞。
ブルペン起用の可能性についても「今は朗希がクローザーです」とした上で、「もし第7戦になった場合、翔平のブルペン起用もあります。そうなれば翔平をクローザーに起用する可能性はある」と、最終戦限定でのリリーフ登板案を示唆していた。
【編集部MEMO】
「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり
『おはようロバーツ』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○「投手としての翔平は素晴らしい」
この配信回では、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦の試合直前(10月17日)のロバーツ監督を直撃。大谷翔平、佐々木朗希の起用やポストシーズンの裏側、ワールドシリーズへの覚悟が語られた。
また、“投手・大谷”については、「投手としての翔平は素晴らしい」「翔平は自分が何をやるべきか知っています、非常に頭がいいです」「失点するとメンタルのギアを上げる」「非常に特別な選手です」と最大級の賛辞。
ブルペン起用の可能性についても「今は朗希がクローザーです」とした上で、「もし第7戦になった場合、翔平のブルペン起用もあります。そうなれば翔平をクローザーに起用する可能性はある」と、最終戦限定でのリリーフ登板案を示唆していた。
【編集部MEMO】
「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり