「3カ国語目は中国語になるのか？」紅蘭、秀才な美人娘との2ショット公開「大人っぽくなってる」「垢抜けて」
俳優・草刈正雄さんの長女でタレントの紅蘭さんは10月22日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを披露しました。
【写真】紅蘭の秀才な娘とのツーショット
また、娘について「たくさん中国語も教えてもらって興味津々な様子！ 早速お勉強始めるみたい！頑張れ まさかの3ヶ国語目は中国語になるのか？」と明かしています。既に2カ国語を話せる娘が中国語にも挑戦することを明かしました。秀才な娘の語学エピソードに多くの注目が集まっています。
ファンからは、「可愛い」「美人親子」「素敵」「可愛いと美人がまざってて最強」「娘ちゃんが垢抜けてお姉さんになってきてて可愛い！」「娘ちゃんが、段々大人っぽくなってるぅ」「美しい かわいい」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「可愛いと美人がまざってて最強」紅蘭さんは「Babyと台湾行ってきたよ 美味しいものをたくさん食べて飲んで 温泉にも行けて充実した週末でした！」とつづり、14枚の写真を投稿。娘との台湾旅行の様子です。愛らしい娘とのツーショットに加え、訪れたレストランの雰囲気やおいしそうな料理の写真も掲載しています。
スライムで遊ぶ親子ショットも自身のInstagramで娘とのショットなどをたびたび公開している紅蘭さん。1日の投稿では「はろー10月！！ LAのスライムミュージアム最高だった」とつづり、スライムで遊ぶ親子ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
