夜景が美しいと思う「富山県の温泉地」ランキング！ 2位「氷見温泉郷」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜14日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しい温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「夜景が美しいと思う富山県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「夕暮れから夜にかけて海面に映る街灯や宿の灯りが美しく、漁火とのコラボレーションが楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「氷見港の夜景が綺麗」（40代男性／三重県）、「海辺の星がきれい」（50代男性／奈良県）、「近くの比美乃江公園の展望台ではライトアップされ夜景がきれいだから」（30代女性／高知県）といった声が集まりました。
回答者からは「宿によっては黒部川沿いや峡谷のライトアップを望める場所もあり、自然と町の灯りのコントラストが美しい」（60代男性／香川県）、「黒部峡谷の自然や、釜臥山からの夜景は幻想的です。月明かりもプラスされた夜景だからすてき」（40代女性／長崎県）、「宇奈月温泉は峡谷に位置し、夜のライトアップが幻想的で、特に紅葉の季節は絶景です」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「夜景が美しいと思う富山県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：氷見温泉郷／63票氷見温泉郷は「富山湾越しに見える立山連峰」という、世界的にも珍しい絶景が見られる温泉地です。旅館の多くが、この雄大な海岸線の景色をいかした造りになっています。夜には、氷見市街の明かりや比美乃江大橋などのライトアップが富山湾の水面に映り込んで、幻想的な風景に。特に海岸沿いの比美乃江公園展望台からは、海と街の光が一緒になった美しい夜景を楽しめます。ブリなどの新鮮な海の幸と、海辺のロマンチックな夜景を楽しめるのが魅力です。
1位：宇奈月温泉／99票黒部峡谷の入り口にある宇奈月温泉は、黒部川の清流と深いV字谷に囲まれた山あいにある温泉地です。旅館の明かりが渓谷を照らして、静かで落ち着いた夜の景色を作っています。2025年10月現在、期間限定でトロッコ電車を活用した「プレミアムナイトガイドツアー」が行われており、そちらも人気を集めています。黒部川の雄大な自然と、温かい光が織りなす奥ゆかしい風景が見られると好評です。
回答者からは「宿によっては黒部川沿いや峡谷のライトアップを望める場所もあり、自然と町の灯りのコントラストが美しい」（60代男性／香川県）、「黒部峡谷の自然や、釜臥山からの夜景は幻想的です。月明かりもプラスされた夜景だからすてき」（40代女性／長崎県）、「宇奈月温泉は峡谷に位置し、夜のライトアップが幻想的で、特に紅葉の季節は絶景です」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)