映画「笑えない世界でも」メインビジュアル

映画『笑えない世界でも』が2025年10月18日(土)より公開中だ。

孤独や理不尽さに向き合うふたりの女性を描いた本作で、W主演を務めた彩香と谷藤海咲が初共演。不安を抱えながらも、現場で生まれた信頼と絆、そして"言葉にできない想い"をどう演じたのか。

HOMINISでは川本優花役を演じた彩香、水川凛役を演じた谷藤にインタビューを敢行。役との向き合い方、心に残るシーン、そして観る人へのメッセージまで、じっくりと語ってもらった。

映画「笑えない世界でも」で川本優花役を演じた彩香 (C)日テレ アックスオン

――映画W主演が決まった時の心境はいかがでしたか？

彩香「谷藤さんとの共演は初めてで、"上手くできるかな"、"コミュニケーション取れるかな"と心配でしたが、いざ現場入りするととても頼れるお姉さんで、たくさん助けられてすごく安心しながら作品を作らせて頂きました」

谷藤「私、いつも共演する方のことを、事前に徹底的に調べ上げちゃう癖がありまして...(笑)。彩香ちゃんのSNSも会う前からたくさん拝見したので、ファンのようになっていて、初めてお会いした時は勝手に『あ！本物だ！』って舞い上がっていました(笑)」

――複雑な背景を持つ優花と、声を出せない凛。それぞれ難しい役どころだったと思いますが、今回のキャラクターを演じるにあたって、どのような準備をされましたか？

彩香「優花の境遇や生き方は共感したり、理解したりするのがとても難しかったのですが、内面の心とか、感情の流れ方に関しては似ている部分があったので、準備をしたというよりも、凛との会話の中で自然に生まれたものを大切にして優花と向き合いました」

谷藤「声を出せない分、心のうちに秘めた想いをとにかく伝えようって思っていて、普段生きている上でどれだけ言葉に頼っていたかが凛を演じてとてもよく分かりました。声を出して伝えられないもどかしさを抱えているからこそ、"誰よりも伝えたい！"という熱は強かったと思います。目で訴えかける事しかできないので、とにかく相手の目を見て"伝われ！伝われ！"と、ただひたすらにそう願っていました」

映画「笑えない世界でも」で水川凛役を演じた谷藤海咲 (C)日テレ アックスオン

――お2人のやり取りの中で、特に心に残っているシーンはありますか？

彩香「凛が涙を流すシーンです。私もやった事あるのですが、セリフがない泣きのシーンって本当に難しいんです。感情を言葉に表せなくて、ただ自分の感情に蓋をしてきた凛が涙を見せたシーンはとても切なくて、こちらまで泣きそうになりました。その後も、この作品を見ると必ずこのシーンで泣いてしまいます」

谷藤「私は優香がパチンコの景品を持って凛の家に来てくれるシーンです。あの前のシーンが、私には本当に誰もいなくなってしまって、心が折れそうになっていたピークだったと思います。だからこそ優香が来てくれた時の安心感がすごかったというか、あの瞬間に"この人は自分の居場所になってくれる人だ"と思えた気がします」

――優花や凛のような孤独や理不尽なことに直面したとき、ご自身はどう対応すると思いますか？

彩香「優花は凛が居なかったら乗り越えられなかったのと同じように、私は"あ、ダメかも..."って思ったらすぐに家族や友達に電話します。すぐに駆けつけてくれたり、アドバイスをもらえる環境に改めてとても幸せを感じます」

谷藤「私は、同じ想いを抱えている人の話や本、動画を見たりします。それだけで、"私だけじゃないんだ、みんないろんな悩みを抱えながらそれでもなんとか工夫して、乗り越えて今日を生きてるんだ"って急に孤独じゃなく、仲間ができた感覚になるんです。会ったことない人の言葉なのに不思議ですが、だからこそこの作品も見ず知らずの誰かの心にもそっと寄り添えたらいいなと思います」

――最後に、本作を楽しみにしている方々へメッセージをお願いいたします

彩香「決して楽しい作品ではありません。でもこの作品に共感する人が居るのならその方に、一歩踏み出してみようかな、そう少しでも思ってもらえる、寄り添える作品になったらとても嬉しく思います」

谷藤「人にとって悩みの大きい小さいいろいろあると思いますが、誰にでも"なんか今日笑えないな..."っていう日が1回くらいあるんじゃないかなと思うんです。そんな時を超えられた"瞬間"は、きっと誰かの存在が大きかったのではないかなと思います。時間が経つにつれ、忘れてしまっていたその"瞬間"を思い出したり、また笑えない日が来た時に安心できたり...そんなきっかけになれればと思います。笑えない世界、、、【でも、それでも】です。たくさんの方に届きますように。是非映画館でご覧ください！」

映画「笑えない世界でも」 (C)日テレ アックスオン

文＝HOMINIS編集部

公開情報

映画「笑えない世界でも」

池袋 HUMAX シネマズにて絶賛公開中

出演：彩香 谷藤海咲

松岡亜依 藤崎朱香 林隼太朗 ／ 野村啓介

監督・脚本・撮影・編集：岡本充史

配給：フリック

(C)日テレ アックスオン

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ