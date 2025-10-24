松下洸平、国民的俳優と“来阪”2ショット「素敵なコーデ」「ほのぼの姉弟みたい」
俳優の松下洸平（38）が23日、インスタグラムを更新。国民的俳優との2ショットを公開した。
梅田駅前で“欧州特別”ユニクロコーデ披露した国民的俳優
松下は「UNIQLO UMEDA店、明日オープンです」と紹介し、「綾瀬さんと一足先に店内見させていただきました！」と、綾瀬はるか（40）との2ショットをアップ。「とっても広いのでたっぷりお買い物楽しんでください」とつづった。
2人は23日、大阪・梅田駅前にある複合商業施設「LINKS UMEDA」に新たにオープンするグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」の記者説明会に登場。オープン記念として同店とオンラインストア限定で販売する欧州特別コレクションを身にまとったコーディネートを披露した。
この投稿に「え〜っ!!今日梅田にいたの〜!?」「素敵なコーデ」「秋を感じるコーデのお二人素敵すぎです」「貴重な2ショットありがとうございます」「お二人ともほんわかしていて、ほのぼの姉弟みたいですね」といったコメントが寄せられた。
梅田駅前で“欧州特別”ユニクロコーデ披露した国民的俳優
松下は「UNIQLO UMEDA店、明日オープンです」と紹介し、「綾瀬さんと一足先に店内見させていただきました！」と、綾瀬はるか（40）との2ショットをアップ。「とっても広いのでたっぷりお買い物楽しんでください」とつづった。
2人は23日、大阪・梅田駅前にある複合商業施設「LINKS UMEDA」に新たにオープンするグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」の記者説明会に登場。オープン記念として同店とオンラインストア限定で販売する欧州特別コレクションを身にまとったコーディネートを披露した。
この投稿に「え〜っ!!今日梅田にいたの〜!?」「素敵なコーデ」「秋を感じるコーデのお二人素敵すぎです」「貴重な2ショットありがとうございます」「お二人ともほんわかしていて、ほのぼの姉弟みたいですね」といったコメントが寄せられた。