アオシマはプラモデル「日本海軍 駆逐艦 磯風」と「日本海軍 特設水上機母艦 神川丸」を2026年2月に発売する。価格は磯風が2,530円、神川丸が3,740円。

「日本海軍 駆逐艦 磯風」は艦底まで再現されたフルハルモデル。艤装パーツを新たに考証し、設計。金型にはスライド機構を多数設けることにより、1/700スケールの緻密さを正確に再現している。

本キットは砲塔を撤去し、対空機銃を増設した大戦後期の「磯風」を1/700スケールのプラスチックモデルキット化。要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現できる。主砲や機銃など各種艤装を新設計で追加。

「日本海軍 特設水上機母艦 神川丸」は海上を進む姿をイメージしたウォーターラインシリーズ。本キットは特設水上機母艦に改装された「神川丸」を1/700スケールのプラスチックモデルキット化。25㎜連装機銃や航空機用カタパルトなど各種艤装を新設計で追加しており、1/700スケールの精密感や緻密さをうまく表現している。