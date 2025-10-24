プロゴルファーの東尾理子が２３日、テレビ東京系「じっくり聞いタロウ」で、夫・石田純一についての本音を語った。

この日は石田がゲスト。コロナ禍の夜遊びが報じられ収入が激減したため、現在は千葉県で焼き肉店を経営している。

焼き肉店の開業について、妻・東尾はどう思っているのか。石田は「今でも言われている。やめたほうがいいって」と笑うと「でもちょっとだけ感動したのは、私が食べさせるから、外に出ないで仕事もやめて子どもの面倒を見てくれない？って。私が食べさせますと」と言ってくれたことを明かした。

だが「そうはいかない。さすがにやるとしたら今。今がチャンス」と妻の承諾を得ず焼き肉店をオープンさせてしまった。

これについて東尾は「まず、相談はないです。全くない。一切ない。何もない」と言い切り「本人から伝わればいい方。周りから聞くとかがある」と訴えた。

これについて石田は「相談はしてます。でも聞いてくれない」と反論だ。

また「私が食べさせる」発言の真意を聞くと「子どもたちを食べさせるつもりで、旦那のことは」と苦笑い。「何かをすると被害が飛んでくるので、だったらおとなしくしている方が被害がこない。自分の世界がすごくあって、それが中心になっているので、周りは迷惑しかこない。じっとしていてほしいとずっと思っている」とキッパリだ。

また、石田が今後の夢として「（１０年後の）８１歳までに１００億円稼ぐ」と豪語していることにあきれ顔で「まぁ、口だけはよく言うんですよ。口だけは」といい「マイワールドがさらに広がっているなって」と苦笑していた。