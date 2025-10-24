「カーリング・パンコンチネンタル選手権」（２３日、ミネソタ）

女子日本代表のロコ・ソラーレが１次リーグ第５戦でメキシコを下し、通算３勝２敗とし、２６年世界選手権（カルガリー）の国別出場枠を獲得した。今大会は８チームが出場。世界選手権開催国のカナダを除く上位６チームが出場枠を獲得。２試合を残し、同条件を満たすことが決まった。

日本は初戦で世界チームランキング１位のチームホーマンが出場しているカナダに１１−５で大勝。続く豪州戦も８−６で勝利し、２連勝スタートを切ったが、第３戦中国、第４戦米国に敗れ、２勝２敗となっていた。

メキシコ戦では有利な後攻で迎えた第２エンドに３点のビッグエンドを作ると、第３、４、５エンドと２点ずつスチールに成功し、一気に試合の主導権を握り、そのまま押し切った。

日本はニュージーランド、韓国との試合を残している。

２６年世界選手権は３月に開催予定で、同年１月２８日までに終了する２５−２６シーズンのワールドチームランキングの対象となる大会で獲得したポイントのうち、上位８大会分のポイントの合計値で順位付けした最上位チームが代表となる。