「私を整形ネタで売っていた」“64272e兆億ウォン”告訴に続き、古巣への不満爆発のパク・ボム

2NE1のメンバー、パク・ボムが古巣YGエンターテインメントへの不満を再び爆発させた。

【画像】「1002003004006007001000034 “64272e兆億ウォン”」パク・ボムの告訴状

見たことのない桁数の“未精算告発”に続く投稿で、整形や待遇をめぐる発言を放ち、波紋が広がっている。

パク・ボムは10月23日、自身のインスタグラムに「腹が立つけど、面倒だからとりあえず始めてみた」というコメントとともに、メモ帳のキャプチャ画像を複数枚投稿した。投稿には「考えてみたら（YGが）してくれたことなんて一つもなかった」「私は死ぬほど頑張っても損ばかりだった」といった、YG時代への不満が赤裸々に綴られていた。

（画像＝パク・ボムInstagram）

さらに彼女は「外見を◯◯みたいにしてしまったと言われた」「YGが整形をしてくれたことは一度もない。いくつかは自分のお金でやった」「ステージには一般人レベルの姿で上がった。私を“整形ネタ”で売っていた」とも主張。ファンの間で議論が巻き起こった。

続けて「どれだけ歌が上手くても損するだけだった。雑誌の撮影をさせてもらったこともない。CF（広告）は何千件も来ていたのに、全部ほかの人に回された」と訴えた。しかし、ネット上では「パク・ボムは過去に複数の雑誌に登場している」として、彼女の主張に疑問を呈する声も少なくない。現在、この投稿は削除されたものの、SNSを通じて拡散が続いている。

なお前日の22日には、YGの創業者であり総括プロデューサーのヤン・ヒョンソクを相手取ったとする“告訴状”を公開。「音源、番組、広告など、すべての活動収益の精算を受けていない」と主張した。その告訴状には、「1002003004006007001000034 “64272e兆億ウォン”」という意味不明な金額が記されており、ネット上では困惑の声が相次いだ。

これに対し、現所属事務所のD-Nationエンターテインメントは「2NE1に関する精算はすでに完了している。実際に告訴状が提出された事実はない」と反論している。

（写真提供＝OSEN）パク・ボム

パク・ボムは現在、健康上の理由で活動を中断し、治療と回復に専念していると伝えられている。突然の“爆弾投稿”に名指しされたヤン・ヒョンソク、そしてファンの間では困惑が広がっている。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。