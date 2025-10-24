後にTWICEやNiziUら輩出のJYPに所属も…36歳の若さで天国に旅立った女優キム・ビョンソンさん、1周忌

過去にJYPエンターテインメントにも所属した女優キム・ビョンソンさんがこの世を去って1年が経った。

キム・ビョンソンさんは2024年10月24日、持病のためこの世を去った。36歳だった。

1987年11月8日生まれのキム・ビョンソンさんは、後にTWICEやNiziUなどの人気アイドルグループを輩出する大手芸能事務所JYPエンターテインメント所属の女優として、2007年に公開された俳優イ・ドンウク主演映画『最強ロマンス』でデビュー。

同年にはドラマ『銭の戦争』にも出演し、私債（闇金）業者マ・ドンポ（演者イ・ウォンジョン）の事務室職員ミス・チョ役を好演した。

そのほかの出演作には、『あなたの風景』（原題）、大谷亮平も出演した『家に帰る道』などのドラマや、俳優イ・ソンギュンさんらが出演した映画『ロマンチック・アイランド』などがある。

（写真＝JYPエンターテインメント）キム・ビョンソンさん

キム・ビョンソンさんの埋葬地は、京畿道広州市（キョンギド・クァンジュシ）のシアン家族追慕公園となっている。