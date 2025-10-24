近藤千尋、手作り“食材ストック”5種公開「時短の工夫すごい」「尊敬」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】モデルの近藤千尋が10月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。食材ストックの数々を公開した。
【写真】35歳3児の母モデル「時短の工夫すごい」食材ストック5種
近藤は「ストック作り 急に寒くなったので、体調管理も大切」と記し、チャック付きポリ袋に入れた食事ストックを紹介。ハンバーグや味付け済の肉類、鮭などが袋いっぱいに詰まったものを5袋公開した。
この投稿に、ファンからは「味付け教えてほしい」「尊敬」「母の愛が詰まってる」「時短の工夫すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
