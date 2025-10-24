川崎希、長女の5歳バースデーを顔出し祝福「すでに美女のオーラ」「似てる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】実業家でタレントの川崎希が10月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。5歳になった長女を公開し反響を呼んでいる。
【写真】38歳元AKB1期生「まさにプリンセス」5歳長女顔出しの2ショット
川崎は「Happy Birthday 5才になりました」と添え、5歳となった長女との2ショットを投稿。アリエルの衣装を身につけた長女が、Netflixアニメ「KPOPガールズ！！デーモン・ハンターズ」のバースデーケーキを前にポーズをとっている写真も投稿されている。
この投稿に、ファンからは「すでに美女のオーラ」「可愛すぎる」「お父さんにもお母さんにも似てる」「まさにプリンセス」「整った顔立ち」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元AKB1期生「まさにプリンセス」5歳長女顔出しの2ショット
◆川崎希、長女5歳の誕生日を報告
川崎は「Happy Birthday 5才になりました」と添え、5歳となった長女との2ショットを投稿。アリエルの衣装を身につけた長女が、Netflixアニメ「KPOPガールズ！！デーモン・ハンターズ」のバースデーケーキを前にポーズをとっている写真も投稿されている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すでに美女のオーラ」「可愛すぎる」「お父さんにもお母さんにも似てる」「まさにプリンセス」「整った顔立ち」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】