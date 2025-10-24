スバル“新”「2ドアスポーツカー!?」世界初公開！ 旧車デザイン採用＆「実用性」高くてサイコー？ STIのロゴもスポーティな「Performance-E STI concept」登場へ

新たな2ドアクーペ誕生か？

まもなく開催が予定されている「ジャパンモビリティショー2025」（プレスデー：2025年10月29日〜30日／一般公開日：10月31日〜11月9日）に出展する各メーカーは、続々とその詳細を発表していますが、先日スバルからも出展車両の一覧が発表されました。

今回のスバルのブースには走る愉しさを表現する「Performanceシーン」と、冒険へ踏み出す高揚感などを表現する「Adventureシーン」という2つのシーンが用意されると発表されましたが、PerformanceシーンにはSTIの名を冠した2台のモデルが世界初公開となるとのことです。

まさかの2ドアクーペ!?

その1台である「Performance-E STI concept」は、その名前からも分かるようにバッテリーEV（BEV）のコンセプトモデルとなっており、見ているだけでワクワクするプロポーションと高い空力性能や実用性を融合させながら、ヘリテージも想起させるデザインとし、運転し易いレイアウトと居心地のよい開放的な室内空間を実現。

また、様々な革新的技術を採用することで、意のままに操ることができる、感動の運転体験を提案するモデルとされています。

現在は左側のヘッドライトを中心とした1部のみを写したディザー画像しか明らかとなっていませんが、ヘッドライトの形状は非常にシャープなもので、バンパーサイドにはひし形のエアインテークのようなものが見受けられるほか、バンパー中央の開口部も大きく採られているように見ることができます。

またフロントスポイラーにはチェリーレッドのアクセントラインが入れられ、STIのロゴも備わっていてかなりスポーティな印象となっています。

さらにフロントタイヤの後方にはフェンダー内の空気を効果的に排出するためのエアアウトレットが備わっているようにも見え、そこからリアタイヤに伸びるラインを見る限り、2ドアのようにも見えることから、BRZのような2ドアクーペタイプの可能性もありそうです。

次期型BRZについてはさまざまなウワサが存在していますが、次期型がBEVとなることを示すコンセプトモデルとなるのか、はたまた次期型BRZのデザインスタディとしてBEVモデルということで反応をみているのか、もしくは完全な新規モデルになるのかは不明ですが、注目度が高い1台であることは間違いありません。

スバルのプレスカンファレンスは、2025年10月29日の午後12時30分から、同社ブースにて、代表取締役社長の大崎篤氏が登壇し、その様子をSUBARU On-Tubeで配信するということなので、そこでどんな発表があるのか期待して待ちたいところです。