“たくさん食べる”松村沙友理、高校生の頃よく「宮本むなし」で食べていたもの

タレントの松村沙友理（33歳）が、10月21日に放送されたバラエティ番組「やすとも・友近のキメツケ！」（関西テレビ）に出演。高校生の頃、よく定食チェーンの「宮本むなし」に行っていたと明かした。



番組は今回、「関西最強の定食大集合」と題した定食特集を放送。ゲストにも「皆さん、定食屋さん行かれます？ 街の定食屋さん」と聞いていくと、松村は「高校生のときによく『宮本むなし』」に行っていたと語る。



松村は「（学校の）帰り道にあって、ここのチキン南蛮タルタル（自家製タルタルのチキン南蛮定食）がめっちゃ美味しくて。絶対、毎回行ったらこれ。これにねぎとろ丼も追加するか、みたいな感じで。白ごはんとねぎとろ丼」と、たくさん食べていたと語った。