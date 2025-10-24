「別れよう」を「やっぱりやり直そう」に変える捨て身の行動９パターン
愛する彼氏から突然別れを告げられたら、ショックで頭の中が真っ白になってしまうもの。とはいえ、どんなことをしても彼氏をつなぎ留めたいのであれば、最後にもうひと踏ん張りしてみても、損はないかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『別れよう』を『やっぱりやり直そう』に変える捨て身の行動」をご紹介します。
【１】「わがままばかり言ってごめんなさい」と素直に謝る
「彼女の言葉に嘘はないと思いました」（10代男性）というように、これまでのことを率直に謝罪して、彼氏の気持ちを動かすパターンです。特に、勝手ばかり言っていた自覚があるようなら、まずは策を弄することなく真正面から臨む正攻法が良さそうです。
【２】「本当に私のこと忘れられる？」とさりげなく体の相性の良さをアピールする
「実はこれが一番効くかもしれません」（20代男性）というように、二人にしかわからない結びつきの強さを訴えかければ、彼氏も「やっぱり離れたくない」と思い直すかもしれません。未練たらしくなり過ぎないようにドライな口調で語り掛けると良さそうです。
【３】「短い間だったけど楽しかった」と泣きながら無理に笑顔をつくる
「なんだかいじらしくなりました」（10代男性）など、けなげさを前面に出して同情を誘う戦術です。あいさつをしたら、どんなに名残惜しくてもさっと身をひるがえして立ち去るフリをしながら、彼氏が追ってくるのを待ちましょう。
【４】「いつまでも待ってるから」とあきらめていないことを冷静に伝える
「涙を湛えた目でそう言われたら、もう断れません」（20代男性）というように、取り乱さずにいることで、かえって気持ちが届くこともあるようです。ストーカーっぽい雰囲気を醸し出さないよう、しつこくしないのがポイントでしょう。
【５】「もう一度やり直させて」と復縁を懇願する
「取りすがる姿を見たらホロリときました」（20代男性）など、プライドをかなぐり捨ててまで、必死にしがみつく様子にほだされる男性も多いでしょう。泣き叫んだりするとヒステリックに見えてしまうので、ハラハラと自然に涙がこぼれ落ちるような泣き方がベストかもしれません。
【６】「初めてのデート、覚えてる？」と楽しかった思い出を持ち出す
「あのころのドキドキを思い出しました」（20代男性）というように、付き合い始めのころの初々しく甘酸っぱい気持ちを思い起こさせて、別れを思い直すように促す手もあります。「港の夜景を見に行ったよね」などと具体的な描写も加えると良いでしょう。
【７】「ダメなところ、直すから」と自分の落ち度を認めて反省する
「本当に直してくれるのなら…と一度はチャンスをあげたくなります」（20代男性）など、彼氏に別れを決意させるに至った態度をあらためると約束するのも良いでしょう。こう宣言した以上、本格的にみずからの振る舞いを見直し、改善していく姿を見せたいところです。
【８】「いつもやさしかったね。ありがとう」とストレートに感謝を伝える
「しんみり『ありがとう』と言われたら、なんだか別れるのが惜しくなりました」（20代男性）というように、「いい子だな」と思わせることで、「この子と別れて本当にいいのか？」と決断力を鈍らせるケースです。少しだけ涙ぐんで見せると、彼氏も目をそらせなくなるでしょう。
【９】「もう２度とあなたみたいな人には会えないと思う」と持ち上げる
「そう言われると、自分も彼女みたいな女の子には会えないような気がしてきた」（20代男性）など、お互いが運命の相手だと印象付けて、彼氏の翻意を促す作戦です。いかに自分たちの気が合うのか、過去のエピソードを交えて列挙すると、説得力が増しそうです。
どんなに気が動転しても、半狂乱になったりするのは得策ではありません。じっくりと状況を見極めて、一番、効き目がありそうな方法を実践してみましょう。（倉田さとみ）
