【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ（冴島大河）】 10月24日16時より予約開始 2026年7月 発送予定 価格：14,850円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ（冴島大河）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月24日16時より予約受付を開始する。発送は2026年7月を予定し、価格は14,850円。

本商品はシリーズ生誕20周年記念作品「劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』」より「黄金騎士ガロ（冴島大河）」を真骨彫製法シリーズで立体化したもの。

実際に撮影で使用されたスーツを解析し、鎧の形状や、細部のエングレービングやモールドで描かれた表面装飾、裏側のディテールが再現されている。金色の鎧の質感は煌びやかな光沢ゴールドメッキで表現されている。「冴島大河」が鎧を纏った際の特徴である紅く輝く眼も再現されている。

肩アーマーのせり上がりや肘の二重関節、肩関節の前後へのスイングによって、「牙狼剣」を両手で構えるポージングも自然に取らせることができる。襟元のアーマーが可動することで、両肩の可動域を阻害せず腕を振り上げるポージングが可能。鎧同士の干渉を回避できる股関節の構造により、大腿部を上げる動きや両脚を力強く開いた姿勢にも対応しており、足首は「ガロ」の特徴である甲高い形状を再現しつつ、前後左右への可動を実現している。

「牙狼剣」は、剣の刃の模様をプリントで緻密に表現。鞘に収めた状態の「牙狼剣」も付属する。

(C)2025「TAIGA」雨宮慶太／東北新社